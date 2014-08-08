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Курицы Говядины Фарша Свинины Индейки Гуся Кролика Фарш для пельменей Тушеная капуста с курицей Отбивные в духовке Люля кебаб Тефтели с подливкой Лазанья с фаршем
Блюда из овощей
Кабачков Картошки Баклажанов Дайкона Кольраби
Очаровательный пупс с пуговками вместо носа и пупка никого не оставит равнодушным. На следующем фото - выкройка для его пошива.

Текстильные куклы своими руками

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В прошлом топике я вам рассказывала о бумажных куклах, а сегодня хочу посвятить свою галерею куклам из ткани. Сейчас можно приобрести игрушки на любой вкус. Согласитесь, их выбор настолько огромен, что глаза разбегаются как у детей, так и у взрослых.

Тканевые куклы не уступают по популярности пластиковым, резиновым и фарфоровым. Их особенно любят маленькие принцессы. Ведь так приятно прижать к себе мягкую куколку и заснуть с нею в обнимку!

У меня в детстве не было таких мягких кукол. Помню куклу, которую моей подружке привез папа из-за границы. Мне, конечно же, захотелось такую. Но то ли в магазинах подобных не было, то ли стоили они дорого. Но моя мечта так и осталась мечтой.

Когда я заканчивала школу, я сама сшила себе куклу из остатков ткани, которую мама купила для пошива постельного белья. Она была нежно-бежевого цвета и отлично подошла для туловища куколки. Глаза я сделала из серных пуговиц, а волосы — из шерстяных ниток. Платье я ей так и не сшила, но кукла от этого не стала менее привлекательной :)

Прошло несколько лет. У меня родилась дочка и я решила подарить ей эту куклу. Долго ее искала, но так и не нашла. Оказалось, что во время переезда мама выкинула мою любимицу. Узнав об этом, я очень расстроилась!

Куклы, сделанные своими руками, имеют какую-то особую энергетику. Они непременно принесут радость как детям, так и взрослым.

А вы делали когда-нибудь кукол из ткани?  Материал для этой куклы не должен быть слишком тонким и эластичным. Подойдет флис, шерсть, плотный трикотаж. Для волос подберите шерстяную пряжу.
Эту куколку зовут Долли. Она очень ласковая и нежная. Цвет и фасон платья можете менять по вашему усмотрению. Выкройка для куклы Долли. Как видите, она достаточно проста и не имеет мелких деталей. Если вы умеете обращаться со швейной машинкой, пошьете такую достаточно быстро. Чтобы нарисовать глаза и ротик, воспользуйтесь акриловыми красками. Можно также вышить их нитками мулине. Собираем детали между собой.
Для того, чтобы лицо куклы имело более реалистичный вид, воспользуйтесь обычной косметикой. Румяна подчеркнут цвет лица Долли. Интерьерные куклы тильда давно завоевали популярность среди мастериц. Они просты и изящны одновременно. А необычные пропорции привлекают к себе внимание каждого.
В качестве наполнителя можно взять синтепон, холоффайбер или любой другой. Можно для этой цели пожертвовать старой курткой. Оформления лица рекомендуют начинать с пришивания волос. Тогда станет понятнее, где лучше расположить нос и глаза куклы. Этого пупса очень удобно шить. Он делается сразу в одежке, что существенно сэкономит ваше время. Оформить пупса можно по вашему желанию. Например, одеть ему на шею цепочку с пустышкой или нарядить в забавный памперс. Фантазии нет границ! С такими матрешками, возможно, не будет интересно играть детям. Зато они станут отличным украшением интерьера. Очень милые куколки! Для создания таких матрешек может пригодится любая ткань. Можно комбинировать обрезки - верх сделать из светлой ткани, а низ, к примеру, из темной. Для декора можно использовать тесьму, бахрому, бисер. Лицо кукле можно нарисовать акриловыми красками. Согласитесь, эта куколка очень милая! На первый взгляд кажется, что сделать такую очень трудно. Но, следуя пошаговым фото, у вас все получится! Для наряда подойдет любая ткань в мелкий рисунок. Лицо оформляем с помощью акриловых красок, тонируем румянами и тенями.
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Lenusechka K 12 43, 8 августа 2014
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5 лучших комментариев
Lenusechka K Ответить
2014-08-16 09:11:41
Lenusechka K
Пупс всем понравился) очень обаятельный!
Ma- Rina Ответить
2014-08-08 19:10:19
Ma- Rina
Пупс с первого фото такой очаровашка! Мне очень понравилась галерея, спасибо за доставленное удовольствие!
Екатерина Gg Ответить
2014-08-13 15:15:30
Екатерина Gg
Пупс на первом фото вообще супер! Шить не умею, но посмотрела с большим восхищением)
Рита Жемчужина Ответить
2014-08-12 15:47:14
Рита Жемчужина
Спасибо за интересные фото! Посмотрела с большим удовольствием!!!
Светлана Стороженко Ответить
2014-08-08 17:35:43
Светлана Стороженко
Никогда не делала, но обязательно попробую. Спасибо за выкройки.
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