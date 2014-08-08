В прошлом топике я вам рассказывала о бумажных куклах , а сегодня хочу посвятить свою галерею куклам из ткани. Сейчас можно приобрести игрушки на любой вкус. Согласитесь, их выбор настолько огромен, что глаза разбегаются как у детей, так и у взрослых.Тканевые куклы не уступают по популярности пластиковым, резиновым и фарфоровым. Их особенно любят маленькие принцессы. Ведь так приятно прижать к себе мягкую куколку и заснуть с нею в обнимку!У меня в детстве не было таких мягких кукол. Помню куклу, которую моей подружке привез папа из-за границы. Мне, конечно же, захотелось такую. Но то ли в магазинах подобных не было, то ли стоили они дорого. Но моя мечта так и осталась мечтой.Когда я заканчивала школу, я сама сшила себе куклу из остатков ткани, которую мама купила для пошива постельного белья. Она была нежно-бежевого цвета и отлично подошла для туловища куколки. Глаза я сделала из серных пуговиц, а волосы — из шерстяных ниток. Платье я ей так и не сшила, но кукла от этого не стала менее привлекательной :)Прошло несколько лет. У меня родилась дочка и я решила подарить ей эту куклу. Долго ее искала, но так и не нашла. Оказалось, что во время переезда мама выкинула мою любимицу. Узнав об этом, я очень расстроилась!Куклы, сделанные своими руками, имеют какую-то особую энергетику. Они непременно принесут радость как детям, так и взрослым.А вы делали когда-нибудь кукол из ткани?

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