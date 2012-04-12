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мясо с луком

Мясо с луком "Кармашки"

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Очень люблю готовить рецепты, в которых присутствует эффект сюрприза. Может, это потому, что я и сама люблю делать сюрпризы? Люблю удивлять и радовать своих родных и гостей.

Вот поэтому я и стараюсь каждый раз выдумывать разные рецепты, экспериментировать и добавлять в традиционные рецепты свою изюминку и индивидуальность.

Сегодняшнее блюдо из разряда «с сюрпризом». Мясо с луком «Кармашки» — это вкусное, сытное блюдо для праздничного стола, как, например, для пасхального застолья.

Но давайте меньше слов, а больше практических советов по приготовлению.


Для 3 порций блюда нам нужны следующие продукты:

Мясо лучше брать такое же, как для отбивных. Но подойдет также и другое (хотя запекать его нужно будет немного дольше — до готовности).

Режем мясо на три больших куска поперек волокон.

Небольшие луковицы очищаем и нарезаем крупными кольцами (каждую на 3-4 части).

На сковороде разогреваем растительное масло и до золотистого цвета жарим с двух сторон лук так, чтобы сохранить кусочки в кольцах.

Грибы (у меня шампиньоны) режем брусочками, жарим на том растительном масле, в котором мы жарили лук. Грибы солим по вкусу.

В каждом из трех кусков мяса делаем внутри надрез — карман. Мясо солим, перчим и посыпаем любимыми специями для мяса.

Внутрь кармана складываем луковые кольца

и грибы.

карман закрываем так, чтобы не разорвать мясо. Концы кармана скрепляем несколькими зубочистками.

Закрытые кармашки обмакиваем в муке с двух сторон.

Мясо жарим на растительном масле на максимальном огне с двух сторон по несколько минут. Мясо должно схватиться, немного зарумяниться и пустить внутрь сок для дальнейшей обработки.

Куски мяса складываем на противень, поливаем йогуртом и посыпаем специями. Мясо отправляем в духовку на 30-40 минут запекаться при температуре 110-120 градусов.

Готовое мясо должно немного остыть, чтобы не развалиться во время разрезания на кусочки.

Теплые кусочки мяса посыпаем зеленью и подаем к столу, чтобы угостить своих родных, друзей и близких. К мясу можно приготовить соус или подать кетчуп. Неплохим дополнением к такому мясному блюду будет легкий овощной салат.

Приятного аппетита, милые девушки!
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5 лучших комментариев
Ler4ik K Ответить
2013-08-03 16:40:19
Ler4ik K
Выглядит невероятно аппетитно, обязательно попробую )
Симона С Ответить
2012-04-13 13:05:48
Симона С
А я тоже готовлю похожее блюдо, только разрезанные кусочки мяса немного отбиваю, затем мариную в горчичном соусе, потом так же фарширую их (только лук режу четвертькольцами) и заворачиваю в фольгу. Запекаю в духовке. Домашние в восторге.
Думаю, можно таким же образом приготовить и куриную грудку.
Спасибо большое за столь необычный и вкусный рецепт!
Kseniya Kab Ответить
2012-04-17 14:12:11
Kseniya Kab
Йогурт делает мясо более сочным и не дает ему высохнуть. Думаю, можно заменить его сметаной, но я делаю свой йогурт и привыкла его использовать во многих блюдах. Ну и конечно некая кислинка сладковатого мяса — это то, от чего после слюнки бегут =)
И. С Ответить
2012-04-12 23:09:01
И. С
Замечательный рецепт! И хорошие фото. Начинку можно делать всевозможную, за счет неё же и мясо, суховатым точно не будет. Практически не употребляю мясо, а то непременно бы приготовила.
Мария С Ответить
2012-04-17 14:26:26
Мария С
Спасибки!) Йогурт наверное правильней будет, сметана при запекании трескается, не так аппетитно выглядит, пожелтеть может, а йогурт более жидкий, в этом случае видимо лучше взять его.
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