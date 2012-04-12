3 больших куска свинины

6 луковиц

100-150 г свежих грибов

6 ст.л. несладкого йогурта

соль, черный молотый перец

специи к мясу

растительное мясо для жарки

немного муки

Очень люблю готовить рецепты, в которых присутствует эффект сюрприза. Может, это потому, что я и сама люблю делать сюрпризы? Люблю удивлять и радовать своих родных и гостей.Вот поэтому я и стараюсь каждый раз выдумывать разные рецепты, экспериментировать и добавлять в традиционные рецепты свою изюминку и индивидуальность.Сегодняшнее блюдо из разряда «с сюрпризом». Мясо с луком «Кармашки» — это вкусное, сытное блюдо для праздничного стола, как, например, для пасхального застолья.Но давайте меньше слов, а больше практических советов по приготовлению.Мясо лучше брать такое же, как для отбивных. Но подойдет также и другое (хотя запекать его нужно будет немного дольше — до готовности).Режем мясо на три больших куска поперек волокон.Небольшие луковицы очищаем и нарезаем крупными кольцами (каждую на 3-4 части).На сковороде разогреваем растительное масло и до золотистого цвета жарим с двух сторон лук так, чтобы сохранить кусочки в кольцах.Грибы (у меня шампиньоны) режем брусочками, жарим на том растительном масле, в котором мы жарили лук. Грибы солим по вкусу.В каждом из трех кусков мяса делаем внутри надрез — карман. Мясо солим, перчим и посыпаем любимыми специями для мяса.Внутрь кармана складываем луковые кольцаи грибы.карман закрываем так, чтобы не разорвать мясо. Концы кармана скрепляем несколькими зубочистками.Закрытые кармашки обмакиваем в муке с двух сторон.Мясо жарим на растительном масле на максимальном огне с двух сторон по несколько минут. Мясо должно схватиться, немного зарумяниться и пустить внутрь сок для дальнейшей обработки.Куски мяса складываем на противень, поливаем йогуртом и посыпаем специями. Мясо отправляем в духовку на 30-40 минут запекаться при температуре 110-120 градусов.Готовое мясо должно немного остыть, чтобы не развалиться во время разрезания на кусочки.Теплые кусочки мяса посыпаем зеленью и подаем к столу, чтобы угостить своих родных, друзей и близких. К мясу можно приготовить соус или подать кетчуп. Неплохим дополнением к такому мясному блюду будет легкий овощной салат.Приятного аппетита, милые девушки!

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