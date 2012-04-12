Очень люблю готовить рецепты, в которых присутствует эффект сюрприза. Может, это потому, что я и сама люблю делать сюрпризы? Люблю удивлять и радовать своих родных и гостей.
Вот поэтому я и стараюсь каждый раз выдумывать разные рецепты, экспериментировать и добавлять в традиционные рецепты свою изюминку и индивидуальность.
Сегодняшнее блюдо из разряда «с сюрпризом». Мясо с луком «Кармашки» — это вкусное, сытное блюдо для праздничного стола, как, например, для пасхального застолья.
Но давайте меньше слов, а больше практических советов по приготовлению.
Для 3 порций блюда нам нужны следующие продукты:
Мясо лучше брать такое же, как для отбивных. Но подойдет также и другое (хотя запекать его нужно будет немного дольше — до готовности).
Режем мясо на три больших куска поперек волокон.
Небольшие луковицы очищаем и нарезаем крупными кольцами (каждую на 3-4 части).
На сковороде разогреваем растительное масло и до золотистого цвета жарим с двух сторон лук так, чтобы сохранить кусочки в кольцах.
Грибы (у меня шампиньоны) режем брусочками, жарим на том растительном масле, в котором мы жарили лук. Грибы солим по вкусу.
В каждом из трех кусков мяса делаем внутри надрез — карман. Мясо солим, перчим и посыпаем любимыми специями для мяса.
Внутрь кармана складываем луковые кольца
и грибы.
карман закрываем так, чтобы не разорвать мясо. Концы кармана скрепляем несколькими зубочистками.
Закрытые кармашки обмакиваем в муке с двух сторон.
Мясо жарим на растительном масле на максимальном огне с двух сторон по несколько минут. Мясо должно схватиться, немного зарумяниться и пустить внутрь сок для дальнейшей обработки.
Куски мяса складываем на противень, поливаем йогуртом и посыпаем специями. Мясо отправляем в духовку на 30-40 минут запекаться при температуре 110-120 градусов.
Готовое мясо должно немного остыть, чтобы не развалиться во время разрезания на кусочки.
Теплые кусочки мяса посыпаем зеленью и подаем к столу, чтобы угостить своих родных, друзей и близких. К мясу можно приготовить соус или подать кетчуп. Неплохим дополнением к такому мясному блюду будет легкий овощной салат.
Приятного аппетита, милые девушки!
Вот поэтому я и стараюсь каждый раз выдумывать разные рецепты, экспериментировать и добавлять в традиционные рецепты свою изюминку и индивидуальность.
Сегодняшнее блюдо из разряда «с сюрпризом». Мясо с луком «Кармашки» — это вкусное, сытное блюдо для праздничного стола, как, например, для пасхального застолья.
Но давайте меньше слов, а больше практических советов по приготовлению.
Для 3 порций блюда нам нужны следующие продукты:
- 3 больших куска свинины
- 6 луковиц
- 100-150 г свежих грибов
- 6 ст.л. несладкого йогурта
- соль, черный молотый перец
- специи к мясу
- растительное мясо для жарки
- немного муки
Мясо лучше брать такое же, как для отбивных. Но подойдет также и другое (хотя запекать его нужно будет немного дольше — до готовности).
Режем мясо на три больших куска поперек волокон.
Небольшие луковицы очищаем и нарезаем крупными кольцами (каждую на 3-4 части).
На сковороде разогреваем растительное масло и до золотистого цвета жарим с двух сторон лук так, чтобы сохранить кусочки в кольцах.
Грибы (у меня шампиньоны) режем брусочками, жарим на том растительном масле, в котором мы жарили лук. Грибы солим по вкусу.
В каждом из трех кусков мяса делаем внутри надрез — карман. Мясо солим, перчим и посыпаем любимыми специями для мяса.
Внутрь кармана складываем луковые кольца
и грибы.
карман закрываем так, чтобы не разорвать мясо. Концы кармана скрепляем несколькими зубочистками.
Закрытые кармашки обмакиваем в муке с двух сторон.
Мясо жарим на растительном масле на максимальном огне с двух сторон по несколько минут. Мясо должно схватиться, немного зарумяниться и пустить внутрь сок для дальнейшей обработки.
Куски мяса складываем на противень, поливаем йогуртом и посыпаем специями. Мясо отправляем в духовку на 30-40 минут запекаться при температуре 110-120 градусов.
Готовое мясо должно немного остыть, чтобы не развалиться во время разрезания на кусочки.
Теплые кусочки мяса посыпаем зеленью и подаем к столу, чтобы угостить своих родных, друзей и близких. К мясу можно приготовить соус или подать кетчуп. Неплохим дополнением к такому мясному блюду будет легкий овощной салат.
Приятного аппетита, милые девушки!
Думаю, можно таким же образом приготовить и куриную грудку.
Спасибо большое за столь необычный и вкусный рецепт!