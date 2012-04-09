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салат гренадер

Салат "Гренадер"

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Я для себя нашла очень интересный рецепт салата, рецептом которого я хочу поделиться с вами. Несмотря на простоту продуктов, из которых готовится салат, он обладает весьма интересным сочетанием вкусов, что делает его прекрасным дополнением к праздничному столу.

Поскольку продукты для салата используются из «ежедневного списка», то салат можно готовить хоть каждый день. 

Для приготовления «Гренадера» нам необходимы будут следующие продукты:

Овощи (картофель, морковь, свеклу) отварим в кожуре до готовности. Картофель и морковь я отвариваю в одной посуде, а свеклу отвариваю отдельно, чтобы не окрасить другие овощи.

Сварим до готовности целый кусок мяса. Для рецепта нужна свинина, и у меня была свинина, но мне кажется, что можно использовать и говядину, и курятину при необходимости.

Когда ингредиенты мы отварили, и они остыли, начинаем их нарезать мелкими кубиками, складываем слоями и каждый слой смазываем майонезом.

1 слой — картофель

2 слой — морковь

3 слой — отварное мясо

4 слой — свекла

5 слой — чернослив

Украшаем салат грецкими орехами и зеленью.

Салат нужно подержать немного для того, чтобы он пропитался вкусами. Но лучше это делать в холоде, но не в холодильнике (там майонез от свеклы краснеет и теряется красота внешнего вида).

В последний раз, когда я гостила у мамы, я поделилась этим рецептом с ней. Она тут же решила его приготовить, но на Пасху мы много ходили по гостям и в итоге так и не успели приготовить «Гренадер».

Мы уехали, а мама, уже после нашего отъезда, приготовила этот вкусный салат. По телефону она очень восхваляла необычный и даже пикантный вкус этого блюда. Ей он очень понравился. Надеюсь, что он и вам придется по вкусу.

Приятного аппетита!
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5 лучших комментариев
Наталья Nata Ответить
2021-02-04 08:54:02
Наталья Nata
меня смущают очень крупные куски. вот, честное слово. если бы нарезка салата была бы аккуратнее, то можно было бы его рассматреть. а так мне не очень зашел такой рецепт. 
Симона С Ответить
2012-04-22 20:02:39
Симона С
В советские времена к праздничному столу традиционно подавали «Шубу» да «Оливье». В наши дни существует такое обилие рецептов, что возможность приготовить по всем полностью исключается. Но этот салатик, в котором соединение простых продуктов (заметьте, ни каких-нибудь там заморских, экзотических, а своих, родненьких) даёт необычный вкусовой эффект,  а потрясающее разноцветие красок радует глазки.
 Рецепт несложен, и это позволяет сделать праздничными любые серые будни.
Я готовила похожий салат, но не с мясом, а с ветчиной. Получилось сытно, вкусно и ярко. Теперь попробую с мясом.
Спасибо огромное за интересный рецепт!
Надежда Андрияхина Ответить
2012-04-23 12:12:45
Надежда Андрияхина
Уже по составу вижу, что салат очень вкусный, все классно сочетается!
Я нечто подобное делала, только в другом порядке и вместо мяса у меня куриная печень была.
Ксюш, а чернослив не надо порезать? Мне кажется, что из всего набора продуктов чернослив имеет самый выраженный вкус, и, по моим ощущениям, если на вилке с салатом попадется цельная черносливина, она может, пока пережевываешь, забить вкус всего салата. А лично для меня салат тем и хорош, что в нем вкусы должны перемешиваться. Но это так, размышления вслух, основанные на моем «салатном опыте»)))
Юлия Лебедева Ответить
2012-05-02 03:45:30
Юлия Лебедева
Приготовила этот салат на Первомай! =)

Осталась очень довольна!

Даже те, кто сначала меня «срамили» за сочетание картофеля и чернослива в одном салате, попробовав, кардинально изменили своё мнение! =)))

Вот мой салатик (за неимением орехов украсила варёными яйцами):

Салат 
Юлия Лебедева Ответить
2012-04-23 02:07:14
Юлия Лебедева
Очень любопытный салат!

Свинину с черносливом в одном блюде ни разу не ела… Пора исправляться, наверное!)

А по поводу закраса свекольным цветом, мне кажется, что это вовсе не плохо! На мой взгляд вид не пострадает) 
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