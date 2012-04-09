Я для себя нашла очень интересный рецепт салата, рецептом которого я хочу поделиться с вами. Несмотря на простоту продуктов, из которых готовится салат, он обладает весьма интересным сочетанием вкусов, что делает его прекрасным дополнением к праздничному столу.
Поскольку продукты для салата используются из «ежедневного списка», то салат можно готовить хоть каждый день.
Для приготовления «Гренадера» нам необходимы будут следующие продукты:
Овощи (картофель, морковь, свеклу) отварим в кожуре до готовности. Картофель и морковь я отвариваю в одной посуде, а свеклу отвариваю отдельно, чтобы не окрасить другие овощи.
Сварим до готовности целый кусок мяса. Для рецепта нужна свинина, и у меня была свинина, но мне кажется, что можно использовать и говядину, и курятину при необходимости.
Когда ингредиенты мы отварили, и они остыли, начинаем их нарезать мелкими кубиками, складываем слоями и каждый слой смазываем майонезом.
1 слой — картофель
2 слой — морковь
3 слой — отварное мясо
4 слой — свекла
5 слой — чернослив
Украшаем салат грецкими орехами и зеленью.
Салат нужно подержать немного для того, чтобы он пропитался вкусами. Но лучше это делать в холоде, но не в холодильнике (там майонез от свеклы краснеет и теряется красота внешнего вида).
В последний раз, когда я гостила у мамы, я поделилась этим рецептом с ней. Она тут же решила его приготовить, но на Пасху мы много ходили по гостям и в итоге так и не успели приготовить «Гренадер».
Мы уехали, а мама, уже после нашего отъезда, приготовила этот вкусный салат. По телефону она очень восхваляла необычный и даже пикантный вкус этого блюда. Ей он очень понравился. Надеюсь, что он и вам придется по вкусу.
Приятного аппетита!
Поскольку продукты для салата используются из «ежедневного списка», то салат можно готовить хоть каждый день.
Для приготовления «Гренадера» нам необходимы будут следующие продукты:
- 2-3 картофеля
- 1 большая морковь
- 1 свекла
- 100-150 г свинины
- 100 г чернослива
- 150 г майонеза
Овощи (картофель, морковь, свеклу) отварим в кожуре до готовности. Картофель и морковь я отвариваю в одной посуде, а свеклу отвариваю отдельно, чтобы не окрасить другие овощи.
Сварим до готовности целый кусок мяса. Для рецепта нужна свинина, и у меня была свинина, но мне кажется, что можно использовать и говядину, и курятину при необходимости.
Когда ингредиенты мы отварили, и они остыли, начинаем их нарезать мелкими кубиками, складываем слоями и каждый слой смазываем майонезом.
1 слой — картофель
2 слой — морковь
3 слой — отварное мясо
4 слой — свекла
5 слой — чернослив
Украшаем салат грецкими орехами и зеленью.
Салат нужно подержать немного для того, чтобы он пропитался вкусами. Но лучше это делать в холоде, но не в холодильнике (там майонез от свеклы краснеет и теряется красота внешнего вида).
В последний раз, когда я гостила у мамы, я поделилась этим рецептом с ней. Она тут же решила его приготовить, но на Пасху мы много ходили по гостям и в итоге так и не успели приготовить «Гренадер».
Мы уехали, а мама, уже после нашего отъезда, приготовила этот вкусный салат. По телефону она очень восхваляла необычный и даже пикантный вкус этого блюда. Ей он очень понравился. Надеюсь, что он и вам придется по вкусу.
Приятного аппетита!
Рецепт несложен, и это позволяет сделать праздничными любые серые будни.
Я готовила похожий салат, но не с мясом, а с ветчиной. Получилось сытно, вкусно и ярко. Теперь попробую с мясом.
Спасибо огромное за интересный рецепт!
Я нечто подобное делала, только в другом порядке и вместо мяса у меня куриная печень была.
Ксюш, а чернослив не надо порезать? Мне кажется, что из всего набора продуктов чернослив имеет самый выраженный вкус, и, по моим ощущениям, если на вилке с салатом попадется цельная черносливина, она может, пока пережевываешь, забить вкус всего салата. А лично для меня салат тем и хорош, что в нем вкусы должны перемешиваться. Но это так, размышления вслух, основанные на моем «салатном опыте»)))
Осталась очень довольна!
Даже те, кто сначала меня «срамили» за сочетание картофеля и чернослива в одном салате, попробовав, кардинально изменили своё мнение! =)))
Вот мой салатик (за неимением орехов украсила варёными яйцами):
Свинину с черносливом в одном блюде ни разу не ела… Пора исправляться, наверное!)
А по поводу закраса свекольным цветом, мне кажется, что это вовсе не плохо! На мой взгляд вид не пострадает)