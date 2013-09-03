Когда я была маленькой и дома впервые оказались крабовые палочки, моему восторгу не было предела — до того мне понравилась эта штука. Сейчас мне кажется, что раньше они были вкуснее, хотя и сейчас можно найти неплохих производителей. Люблю их до сих пор, могу есть просто так, а еще делаю разнообразные интересные салаты.
Еще интересный факт: я долгое время считала, что они и впрямь крабовые, но кто-то (сейчас уже не помню, кто конкретно) развеял этот миф, и я узнала, что делается этот продукт из рыбы. Причем рыба берется не самого высокого качества, обрабатывается, добавляются всякие усилители вкуса. Но я пробовала настоящего краба и вкус действительно очень похож.
Среди моих знакомых крабовые палочки пользуются большой популярностью. Готовятся разнообразные закуски и салаты, их подают в обычном и жареномвиде к пиву, в общем, незаменимая вещь. Вот и сегодня я готовила салат с их использованием, а также добавила фасоль и овощи. Получился легкий и освежающий микс.
Степень сложности – легко.
Время приготовления – 1 час (с учетом времени варки фасоли).
Для приготовления салата с крабовыми палочками и фасолью нам понадобятся следующие ингредиенты:
Можно замочить фасоль в воде на некоторое время, тогда она быстрей приготовится. Затем отварить её в подсоленной воде в течение 40 минут.
Можно также взять консервированную фасоль в банке.
Болгарский перец вымыть, очистить от семян и порезать.
Чищеный лук мелко нашинковать.
Смешать перец и лук с фасолью в отдельной ёмкости.
Нарезать крабовые палочки.
Добавить их в салат вместе с измельченным чесноком.
Затем в проточной воде промыть зелень и мелко её нарубить.
Добавить её в салат, заправить всё оливковым маслом, соком лимона и уксусом, тщательно перемешать.
Желаю приятного аппетита!
Еще интересный факт: я долгое время считала, что они и впрямь крабовые, но кто-то (сейчас уже не помню, кто конкретно) развеял этот миф, и я узнала, что делается этот продукт из рыбы. Причем рыба берется не самого высокого качества, обрабатывается, добавляются всякие усилители вкуса. Но я пробовала настоящего краба и вкус действительно очень похож.
Среди моих знакомых крабовые палочки пользуются большой популярностью. Готовятся разнообразные закуски и салаты, их подают в обычном и жареномвиде к пиву, в общем, незаменимая вещь. Вот и сегодня я готовила салат с их использованием, а также добавила фасоль и овощи. Получился легкий и освежающий микс.
Степень сложности – легко.
Время приготовления – 1 час (с учетом времени варки фасоли).
Для приготовления салата с крабовыми палочками и фасолью нам понадобятся следующие ингредиенты:
- Крабовые палочки – 200 г
- Фасоль – 200 г
- Перец болгарский – 1 шт.
- Красный лук – 1 шт.
- Зелень (петрушка и укроп) – небольшой пучок
- Чеснок – 2-3 зубка
- Лимонный сок – 2 ст. ложки
- Уксус – 1 ч. ложка
- Оливковое масло – 3 ст. ложки
- Соль.
Можно замочить фасоль в воде на некоторое время, тогда она быстрей приготовится. Затем отварить её в подсоленной воде в течение 40 минут.
Можно также взять консервированную фасоль в банке.
Болгарский перец вымыть, очистить от семян и порезать.
Чищеный лук мелко нашинковать.
Смешать перец и лук с фасолью в отдельной ёмкости.
Нарезать крабовые палочки.
Добавить их в салат вместе с измельченным чесноком.
Затем в проточной воде промыть зелень и мелко её нарубить.
Добавить её в салат, заправить всё оливковым маслом, соком лимона и уксусом, тщательно перемешать.
Желаю приятного аппетита!
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