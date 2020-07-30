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Салат из печени трески

Салат из печени трески

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Печень трески – необычайно полезный продукт. Однако, к сожалению, раньше я не так часто ела печень трески. Просто так ее много не съешь – насыщаешься печенью очень быстро, к тому же она жирновата. Однако я нашла рецепт салата с печенью трески, где ее вкус раскрывается по-новому.

При этом порционный вкусный салат получается, как ни странно, не тяжелым. Даже не смотря на то, что помимо самой печени там присутствует майонез. Лучше всего делать такой его именно слоями, так он получается более воздушным и легким.

Хочу также отметить, что солить салат не надо, так как соль присутствует и в печени трески и в вареном рисе.

Ингредиенты для салата:


Время приготовления – 20 минут.

Сложность – легко.

Ход работы

Рис cперва следует отварить до мягкости. Перед тем, как начать делать салат, рис полностью остужаем, иначе салат «поплывет».

Рис – это нижний слой салата. Кладем его на тарелку (я решила сделать салат в бокалах – так лучше видны все слои) и разравниваем. Смазываем этот слой майонезом.

Второй слой – печень трески. Всю жидкость необходимо слить. Нам нужна только сама «сухая» печень.

Разминаем ее вилкой прямо в банке. Выкладываем на слой риса. Смазывать майонезом этот слой не нужно, так как треска сама по себе маслянистая.

Лук режем на квадратики. Перед тем, как положить его в салат, можно слегка ошпарить его кипятком, чтобы из него ушла горечь, но следите, чтобы при этом лук не потерял свой хруст и не стал вареным.

Выкладываем лук на печень.

Далее – слой яиц. Вареные яйца трем на терке.

Кладем на луковый слой и промазываем майонезом.

Следующий слой – огурцы. Трем их также на терке, кладем на яйца и чуть-чуть смазываем майонезом.

Так как бокалы у меня высокие, я повторила все те же слои еще раз, поменяв местами только огурец и яйцо в конце, чтобы наверху была яичная «шапочка».

Приятного аппетита!
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5 лучших комментариев
Наталья Nata Ответить
2020-07-30 06:57:29
Наталья Nata
я очень люблю печень трески. а какими полезными свойствами она обладает. я уверена, что салат с печенью получается нежнейший! 
Natalia Nat Ответить
2014-03-31 13:25:39
Natalia Nat
А я почему-то с детства не люблю печень трески, но у вас так аппетитненько получилось, аж захотелось попробовать.
Поваренная книга Ответить
2014-03-31 13:03:11
Поваренная книга
Оригинальная подача салатика в стаканчики. А с печенью трески я представляю какая вкуснотень. 
Поцелуй дождя Ответить
2018-03-28 20:24:11
Поцелуй дождя
Ммм.. печень трески очень любим и я и мой муж, для разнообразия  надо попробовать, спасибо.
Анна Washka Ответить
2014-03-30 22:04:16
Анна Washka
Понравилось, конечно! Очень удобно, что салат порционный — каждому достается поровну)
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