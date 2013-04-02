Каждый рецепт – это клад, про который смело можно сказать: «Мал золотник, да дорог». Вроде бы ничего особенного в приготовлении пищи нет, но это далеко не так. Потому что люди уже давно ушли от понятия еды, как способа выжить, и нашли в этом одно из главнейших удовольствий в жизни.
Я считаю, что каждое новое блюдо – это определенный труд, который рождает кулинарные шедевры, опробованные строгим жюри, состоящим, например, из участниц и гостей сайта, а также наших близких – самых главных критиков. Одобрительные и восторженные отзывы, а иногда и дополнения (что очень важно) заставляют сразу бежать на кухню и готовить, готовить!
Вот и сегодня поиск нового привел меня к очередному интересному рецепту салата. Для него я использовала свиное сердце, которое нужно предварительно сварить в подсоленной воде где-то в течение часа (больше не нужно, так как если переварить — оно станет мягким и не таким вкусным), остудить и оно готово для салата.
Этот вкуснейший салат получается довольно густым и его смело можно мазать, как паштет, на хлеб или хрустящий хлебец, получается очень вкусно.
Итак, для приготовления салата из сердца нам понадобится:
Нарезать отварное сердце мелкой соломкой.
Сыр натереть на мелкой терке.
Смешать эти ингредиенты в отдельной ёмкости.
Затем плавленый сыр также натереть на мелкой терке.
Чеснок очистить и измельчить либо на терке, либо с помощью чеснокодавилки.
Всё это соединить, добавить майонеза и аккуратно перемешать.
Этот салат прекрасно подойдет и к праздничному застолью: его можно выложить на лист салата и сверху украсить зеленью.
Желаю вам приятного аппетита!
Я считаю, что каждое новое блюдо – это определенный труд, который рождает кулинарные шедевры, опробованные строгим жюри, состоящим, например, из участниц и гостей сайта, а также наших близких – самых главных критиков. Одобрительные и восторженные отзывы, а иногда и дополнения (что очень важно) заставляют сразу бежать на кухню и готовить, готовить!
Вот и сегодня поиск нового привел меня к очередному интересному рецепту салата. Для него я использовала свиное сердце, которое нужно предварительно сварить в подсоленной воде где-то в течение часа (больше не нужно, так как если переварить — оно станет мягким и не таким вкусным), остудить и оно готово для салата.
Этот вкуснейший салат получается довольно густым и его смело можно мазать, как паштет, на хлеб или хрустящий хлебец, получается очень вкусно.
Итак, для приготовления салата из сердца нам понадобится:
- Свиное сердце – 1 шт.
- Сыр (мягкого сорта) – 100 – 150 г
- Плавленый сыр (типа «Дружба») – 100 г
- Чеснок – 3-4 зубчика
- Майонез оливковый – 3 – 4 ст. ложки
- Соль и перец – по вкусу и вашему желанию
Нарезать отварное сердце мелкой соломкой.
Сыр натереть на мелкой терке.
Смешать эти ингредиенты в отдельной ёмкости.
Затем плавленый сыр также натереть на мелкой терке.
Чеснок очистить и измельчить либо на терке, либо с помощью чеснокодавилки.
Всё это соединить, добавить майонеза и аккуратно перемешать.
Этот салат прекрасно подойдет и к праздничному застолью: его можно выложить на лист салата и сверху украсить зеленью.
Желаю вам приятного аппетита!
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