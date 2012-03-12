Когда я попробовала этот вкусный праздничный салат в первый раз, я долго долго гадала, из чего же он сделан. Коллега, которая угощала нас этим салатом в офисе на свой день рождения, загадочно улыбалась и держала всех в неведии, пока мы не сдались.Все оказалось просто — салат готовится за 10 минут из простых продуктов (стеблей сельдерея, яблок, тунца), но оказывается необычайно вкусным и эффектным. А еще известно, что сельдерей, как основной компонент салата, способствует похудению, в связи с чем этот салатик может считаться и диетическим блюдом! Но этот сытный салат надолго утоляет голод и это бонус к тому, что он очень вкусный.Итак, для приготовления я взяла:4-5 крупных стеблей сельдерея1 банку тунца кусочками в собственном соку1-2 яблока (с кислыми яблоками салат получается вкуснее)пару-тройку горстей грецкого орехамайонезВымыла и порезала на мелкие кусочки сельдерей.Вымыла и порезала на мелкие кусоки яблоки.Грецкие орехи измельчила ножом.Тунец в банке размяла вилкой прямо вместе с соком.Все продукты положила в салатник и перемешала. Заправила майонезом.Подать салат я решила порционно каждому приглашенному, для чего отрезала из 1,5 литровой бутылки кольцо высотой примерно 5 см. Кольцо положила на тарелку. В кольцо выложила салат, приминая его ложкой, чтобы не распался при удалении кольца.Украсила зеленью и помидоркой черри.Теперь пришла моя очередь загадочно улыбаться, пока мои гости гадали, из чего сделан этот вкусный салат!Приятного аппетита!

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