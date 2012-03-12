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салат Загадка

Салат "Загадка"

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Когда я попробовала этот вкусный праздничный салат в первый раз, я долго долго гадала, из чего же он сделан. Коллега, которая угощала нас этим салатом в офисе на свой день рождения, загадочно улыбалась и держала всех в неведии, пока мы не сдались.

Все оказалось просто — салат готовится за 10 минут из простых продуктов (стеблей сельдерея, яблок, тунца), но оказывается необычайно вкусным и эффектным. А еще известно, что сельдерей, как основной компонент салата, способствует похудению, в связи с чем этот салатик может считаться и диетическим блюдом! Но этот сытный салат надолго утоляет голод и это бонус к тому, что он очень вкусный.

продукты для салата Загадка

Итак, для приготовления я взяла:

4-5 крупных стеблей сельдерея
1 банку тунца кусочками в собственном соку
1-2 яблока (с кислыми яблоками салат получается вкуснее)
пару-тройку горстей грецкого ореха
майонез

Время приготовления — 10 минут
Сложность — минимальная  


Вымыла и порезала на мелкие кусочки сельдерей.
сельдерей для салата Загадка

Вымыла и порезала на мелкие кусоки яблоки.
яблоки для салата Загадка

Грецкие орехи измельчила ножом.
грецкие орехи для салата Загадка

Тунец в банке размяла вилкой прямо вместе с соком.

тунец для салата Загадка

Все продукты положила в салатник и перемешала. Заправила майонезом.
заправляем майонезом салат Загадка

Подать салат я решила порционно каждому приглашенному, для чего отрезала из 1,5 литровой бутылки кольцо высотой примерно 5 см. Кольцо положила на тарелку. В кольцо выложила салат, приминая его ложкой, чтобы не распался при удалении кольца.   
украшаем салат Загадка

Украсила зеленью и помидоркой черри.

 
Теперь пришла моя очередь загадочно улыбаться, пока мои гости гадали, из чего сделан этот вкусный салат!

Приятного аппетита!
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5 лучших комментариев
Гость Ответить
2020-09-17 05:37:35
Гость
Елена, со стеблей сельдерея нужно очищать кожицу, она легко снимается. тогда он не будет горьчить и будет нежнее
Елена Эллиотт Ответить
2012-03-12 10:25:00
Елена Эллиотт
Алена, а вы сельдерей никак дополнительно не обрабатываете? У меня такая история: в ресторанах обожаю заказывать салатики с ним, а вот дома как попробую приготовить — так он горчит. Пробовала кипятком избавлять его от горечи (где-то вычитала), но тогда он такой получается вялый, и  аромат уходит, так что вообще никуда не годится.
Ната Бу Ответить
2012-03-10 22:42:20
Ната Бу
Спасибо за новый рецепт. Только сегодня, увидев в магазине стебли сельдерея, подумала — что же из него можно сделать? В моём представлении было, что употребляют только корни. У них очень характерный, ярко-пряный вкус «на любителя». А выращивая сельдерей в своём саду, стебли не пробовала.
Елена Эллиотт Ответить
2012-03-14 06:05:39
Елена Эллиотт
Я и сама не понимаю, как это выходит, что мне такой попадается. Даже обидно! Видимо, просто не везет. Я его очень люблю, но так как со стеблями вот такая проблема у меня, теперь часто использую зелень сушеную для разных блюд. Уж очень ароматно получается!
Наталья Nata Ответить
2020-06-30 16:17:28
Наталья Nata
я открыла этот рецепт салата только из-за интересного названия. Кстати, рецепт и набор продуктов тоже очень понравился. Даже не смущает, что в составе майонез. Вкусно))) 
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