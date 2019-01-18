Ингредиенты на приготовление сладкого пирога:

Ингредиенты на ленивый пирог:

Мука 350 гр.

Маргарин 250 гр.

Сахар 100 гр.

Ванильный сахар 1 чайн. л.

Соль 1 щепотка.

Сода 1 чайная ложка.

Сок лимона 1 ст.л.

Для начинки на пирог:

Варенье малиновое 3 ст.л.

Варенье яблочное 3 ст.л.

Ягода свежемороженая 0,5 стакана.

Груша конференция 1 шт.

Крахмал 1 ст.л. с горкой.





Сладкий десерт к чаю из самых простых и доступных продуктов, который готовится довольно быстро и просто!Пошаговый рецепт приготовления ленивого пирога:Нарезаем кубиком 250 гр. маргарина и выкладываем в большую миску.Просеиваем в миску к маргарину 350 гр. муки.Добавляем 1 чайн.л. ванильного сахара и щепотку соли.Добавляем 100 гр. сахара.Добавляем 1 чайн.л. соды, которую гасим 1 ст.л. сока лимона.Тщательно перемешиваем руками все ингредиенты.Перемешиваем и доводим до состояния воздушной крошки, чтобы маргарин хорошо растерся с мукой.Духовку включаем на 200 градусов. Для приготовления начинки выкладываем в миску 3 стол.л. малинового варенья, 3 стол.л яблочного варенья, 0,5 стакана свежемороженой ягоды красной и черной смородины, 1 ст.л. крахмала. Добавляем нарезанную мелкими кубиками грушу, для увеличения объема начинки и все тщательно перемешиваем.В форму выкладываем большую часть теста, хорошо распределив приминаем рукой и поверх теста выкладываем равномерно нашу начинку.Сверху начинку прикрываем оставшимся тестом и ставим форму в разогретую духовку.Смотрим внимательно мой пошаговый видео рецепт приготовления ленивого пирога с вареньемЧерез 30 минут выключаем духовку, даем постоять пирогу в ней еще 5-7 минут до полной готовности, которую определяем по румяности корочки и снимаем форму.Получился в меру сладкий и ароматный пирог на десерт к чаю, который ешь хоть каждый день!Всем желаю хорошего аппетита и душевного чаепития!

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