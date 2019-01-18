Сладкий десерт к чаю из самых простых и доступных продуктов, который готовится довольно быстро и просто!
Пошаговый рецепт приготовления ленивого пирога:
Нарезаем кубиком 250 гр. маргарина и выкладываем в большую миску.
Просеиваем в миску к маргарину 350 гр. муки.
Добавляем 1 чайн.л. ванильного сахара и щепотку соли.
Добавляем 100 гр. сахара.
Добавляем 1 чайн.л. соды, которую гасим 1 ст.л. сока лимона.
Тщательно перемешиваем руками все ингредиенты.
Перемешиваем и доводим до состояния воздушной крошки, чтобы маргарин хорошо растерся с мукой.
Духовку включаем на 200 градусов. Для приготовления начинки выкладываем в миску 3 стол.л. малинового варенья, 3 стол.л яблочного варенья, 0,5 стакана свежемороженой ягоды красной и черной смородины, 1 ст.л. крахмала. Добавляем нарезанную мелкими кубиками грушу, для увеличения объема начинки и все тщательно перемешиваем.
В форму выкладываем большую часть теста, хорошо распределив приминаем рукой и поверх теста выкладываем равномерно нашу начинку.
Сверху начинку прикрываем оставшимся тестом и ставим форму в разогретую духовку.
Смотрим внимательно мой пошаговый видео рецепт приготовления ленивого пирога с вареньем
Через 30 минут выключаем духовку, даем постоять пирогу в ней еще 5-7 минут до полной готовности, которую определяем по румяности корочки и снимаем форму.
Получился в меру сладкий и ароматный пирог на десерт к чаю, который ешь хоть каждый день!
Всем желаю хорошего аппетита и душевного чаепития!
- Ингредиенты на приготовление сладкого пирога:
- Ингредиенты на ленивый пирог:
- Мука 350 гр.
- Маргарин 250 гр.
- Сахар 100 гр.
- Ванильный сахар 1 чайн. л.
- Соль 1 щепотка.
- Сода 1 чайная ложка.
- Сок лимона 1 ст.л.
- Для начинки на пирог:
- Варенье малиновое 3 ст.л.
- Варенье яблочное 3 ст.л.
- Ягода свежемороженая 0,5 стакана.
- Груша конференция 1 шт.
- Крахмал 1 ст.л. с горкой.
Пошаговый рецепт приготовления ленивого пирога:
Нарезаем кубиком 250 гр. маргарина и выкладываем в большую миску.
Просеиваем в миску к маргарину 350 гр. муки.
Добавляем 1 чайн.л. ванильного сахара и щепотку соли.
Добавляем 100 гр. сахара.
Добавляем 1 чайн.л. соды, которую гасим 1 ст.л. сока лимона.
Тщательно перемешиваем руками все ингредиенты.
Перемешиваем и доводим до состояния воздушной крошки, чтобы маргарин хорошо растерся с мукой.
Духовку включаем на 200 градусов. Для приготовления начинки выкладываем в миску 3 стол.л. малинового варенья, 3 стол.л яблочного варенья, 0,5 стакана свежемороженой ягоды красной и черной смородины, 1 ст.л. крахмала. Добавляем нарезанную мелкими кубиками грушу, для увеличения объема начинки и все тщательно перемешиваем.
В форму выкладываем большую часть теста, хорошо распределив приминаем рукой и поверх теста выкладываем равномерно нашу начинку.
Сверху начинку прикрываем оставшимся тестом и ставим форму в разогретую духовку.
Смотрим внимательно мой пошаговый видео рецепт приготовления ленивого пирога с вареньем
Через 30 минут выключаем духовку, даем постоять пирогу в ней еще 5-7 минут до полной готовности, которую определяем по румяности корочки и снимаем форму.
Получился в меру сладкий и ароматный пирог на десерт к чаю, который ешь хоть каждый день!
Всем желаю хорошего аппетита и душевного чаепития!
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