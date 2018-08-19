цельнозерновая мука — 300 г

желтое оливковое масло — 20 мл и еще немного для смазывания чипсов

холодная вода — 20 мл

Когда очень хочется чего-то хрустящего, что можно макать в соусы, первая мысль – о чипсах. Однако я уже больше года не могу есть чипсы, которые продаются в магазине – исключение только для натуральных кукурузных, а их хочется совсем нечасто. Выход – сделать такие чипсы, чтобы и вкусно, и не вредно.Цельнозерновая мука полезна прежде всего большим количеством содержащейся в ней клетчатки. А клетчатка – незаменима для хорошей работы кишечника. Соответственно, выбирая из какой муки готовить чипсы, я долго не сомневалась.Строго говоря у меня получились не то что чипсы, а скорее плоские хрустящие лепешки вроде мацы, только из цельнозерновой муки и с добавлением оливкового масла. Делюсь рецептом!Время я написала ориентировочное – тут уже все зависит от того, как быстро вы умеете управляться с тестом, и сложность среднюю тоже из-за него. В целом же, рецепт практически элементарный, хоть и требует некоторой сноровки.средняя30 минутДля начала отмеряем нужное количество муки. В отличие от обычной пшеничной муки – эту мы не просеиваем сквозь сито.В центре делаем углубление и вливаем сначала воду, а потом масло.Замешиваем тесто. Тесто будет очень упругим, поэтому запаситесь терпением и вымешивайте его не менее пяти минут, а лучше все десять.Из получившегося шара формируем нетолстую «колбаску».Нарезаем на небольшие кружочки.Очень тонко раскатываем – лепешка должна получиться в 1 мм толщиной. И далее – все зависит от вашей фантазии. Я люблю, когда чипсы прямоугольные, длинные, как расплющенные палочки – так их удобнее всего макать в соусы. Кто-то любит треугольники, в общем – тут простор для творчества.Разогреваем духовку до 200. Противень застилаем бумагой для запекания. Выкладываем получившиеся чипсы и каждый кусочек смазываем сверху оливковым маслом.Ставим с разогретую духовку на 12 минут. После – достаем и переворачиваем чипсы на другую сторону и отправляем обратно в духовку еще на три минуты. То есть, всего один противень чипсов печется 15 минут с перерывом на переворачивание.И все – можно есть! Эти чипсы вкусны как в горячем, так и в холодном виде. Их можно есть и со сладким вареньем, и с несладкими соусами. Приятного аппетита!

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