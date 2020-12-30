200 г рыбной консервы — скумбрия

зелень петрушки (или люблю другую зелень ),

2 вареных яйца

соль по вкусу.

10 маленьких маринованных огурчика,

1/2 стакана отварного риса

1/2 стакана майонеза.

Очень легкий, быстрый и вкусный салатик, для тех, кто любит себя побаловать.Рыбные салаты готовят из огромного количества видов рыбы. Для одного салата больше подойдет маринованная и соленая рыба, для другого – сырая, для третьего – копченая, а для четвертого — консервированная.Моя семья очень любит его, поэтому делаю часто.Я решила в этот раз поделиться с вами рецептом салата из консервированной скумбрии с рисом.очень просто25 минутДля начала необходимо промыть рисовую крупу, затем залить холодной водой. Накрыть крышкой и подождать пока закипит, крышку не открывать!Варить сначала на сильном огне примерно 3 минуты, потом на умеренном где-то 7 минут, и в конце варки на медленном огне 7-10 минут.Даем рису остыть. Время варки зависит от вида и сорта риса.Берем скумбрию (вы можете взять любую консервированную рыбу, которую вы больше любите, в этом салате мне больше нравится скумбрия) и хорошо разминаем ее вилкой.Маринованные огурцы нарезаем полукольцами или кубиками, в зависимости от размера (огурцы тоже можно заменить солеными, от этого вкус салата не испортится).Яйца сварить в крутую, очистить и порезать некрупными кубиками или мелко порубить.Кладем рыбу, маринованные огурцы, яйца, и отваренный рис в глубокую посуду и перемешиваем.По желанию можно еще в салат порубить зелень.Заправляем салат майонезом и по необходимости добавляем соль.Перед подачей выкладываем на тарелку формируя горку и украшаем зеленью.Салат готов.Приятного аппетита!

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