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Салат из консервированной скумбрии с рисом

Салат из консервированной скумбрии с рисом

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Очень легкий, быстрый и вкусный салатик, для тех, кто любит себя побаловать.
Рыбные салаты готовят из огромного количества видов рыбы. Для одного салата больше подойдет маринованная и соленая рыба, для другого – сырая, для третьего – копченая, а для четвертого — консервированная.
 

 
Моя семья очень любит его, поэтому делаю часто.
Я решила в этот раз поделиться с вами рецептом салата из консервированной скумбрии с рисом.
 
Степень сложности: очень просто

Время приготовления: 25 минут

Для салата вам понадобится:
 
  • 200 г рыбной консервы — скумбрия,
  • зелень петрушки (или люблю другую зелень),
  • 2 вареных яйца,
  • соль по вкусу.
  • 10 маленьких маринованных огурчика,
  • 1/2 стакана отварного риса,
  • 1/2 стакана майонеза.
 

 
Приготовление:
 
Для начала необходимо промыть рисовую крупу, затем залить холодной водой. Накрыть крышкой и подождать пока закипит, крышку не открывать! 
Варить сначала на сильном огне примерно 3 минуты, потом на умеренном где-то 7 минут, и в конце варки на медленном огне 7-10 минут.
 
Даем рису остыть. Время варки зависит от вида и сорта риса.
 

 
Берем скумбрию (вы можете взять любую консервированную рыбу, которую вы больше любите, в этом салате мне больше нравится скумбрия) и хорошо разминаем ее вилкой.
 

 
 
Маринованные огурцы нарезаем полукольцами или кубиками, в зависимости от размера (огурцы тоже можно заменить солеными, от этого вкус салата не испортится).
 

 
Яйца сварить в крутую, очистить и порезать некрупными кубиками или мелко порубить.
 

 
Кладем рыбу, маринованные огурцы, яйца, и отваренный рис в глубокую посуду и перемешиваем.
По желанию можно еще в салат порубить зелень.
 

 
Заправляем салат майонезом и по необходимости добавляем соль.
 

 
Перед подачей выкладываем на тарелку формируя горку и украшаем зеленью.
Салат готов.
Приятного аппетита!
 

 
 
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5 лучших комментариев
Гость Ответить
2020-12-30 22:39:58
Гость
Спасибо, что напомнили простой рецепт. За время пандемии 2020 от продуктовых наборов для школьников из льготных категорий, находящихся на удалёнке, скопилось 20 кг риса и 26 банок скумбрии. Уж не знаю, что за диетолог деткам скумбрию посоветовал.
Кристина Авраменко Ответить
2013-05-13 14:12:58
Кристина Авраменко
Очень вкусненько получается)
Юлия klochko86 Ответить
2013-05-15 00:11:01
Юлия klochko86
Очено вкусно
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