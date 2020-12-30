Очень легкий, быстрый и вкусный салатик, для тех, кто любит себя побаловать.
Рыбные салаты готовят из огромного количества видов рыбы. Для одного салата больше подойдет маринованная и соленая рыба, для другого – сырая, для третьего – копченая, а для четвертого — консервированная.
Моя семья очень любит его, поэтому делаю часто.
Я решила в этот раз поделиться с вами рецептом салата из консервированной скумбрии с рисом.
Степень сложности: очень просто
Время приготовления: 25 минут
Для салата вам понадобится:
Приготовление:
Для начала необходимо промыть рисовую крупу, затем залить холодной водой. Накрыть крышкой и подождать пока закипит, крышку не открывать!
Варить сначала на сильном огне примерно 3 минуты, потом на умеренном где-то 7 минут, и в конце варки на медленном огне 7-10 минут.
Даем рису остыть. Время варки зависит от вида и сорта риса.
Берем скумбрию (вы можете взять любую консервированную рыбу, которую вы больше любите, в этом салате мне больше нравится скумбрия) и хорошо разминаем ее вилкой.
Маринованные огурцы нарезаем полукольцами или кубиками, в зависимости от размера (огурцы тоже можно заменить солеными, от этого вкус салата не испортится).
Яйца сварить в крутую, очистить и порезать некрупными кубиками или мелко порубить.
Кладем рыбу, маринованные огурцы, яйца, и отваренный рис в глубокую посуду и перемешиваем.
По желанию можно еще в салат порубить зелень.
Заправляем салат майонезом и по необходимости добавляем соль.
Перед подачей выкладываем на тарелку формируя горку и украшаем зеленью.
Салат готов.
Приятного аппетита!
Рыбные салаты готовят из огромного количества видов рыбы. Для одного салата больше подойдет маринованная и соленая рыба, для другого – сырая, для третьего – копченая, а для четвертого — консервированная.
Моя семья очень любит его, поэтому делаю часто.
Я решила в этот раз поделиться с вами рецептом салата из консервированной скумбрии с рисом.
Степень сложности: очень просто
Время приготовления: 25 минут
Для салата вам понадобится:
- 2 вареных яйца,
- соль по вкусу.
- 10 маленьких маринованных огурчика,
- 1/2 стакана отварного риса,
- 1/2 стакана майонеза.
Приготовление:
Для начала необходимо промыть рисовую крупу, затем залить холодной водой. Накрыть крышкой и подождать пока закипит, крышку не открывать!
Варить сначала на сильном огне примерно 3 минуты, потом на умеренном где-то 7 минут, и в конце варки на медленном огне 7-10 минут.
Даем рису остыть. Время варки зависит от вида и сорта риса.
Берем скумбрию (вы можете взять любую консервированную рыбу, которую вы больше любите, в этом салате мне больше нравится скумбрия) и хорошо разминаем ее вилкой.
Маринованные огурцы нарезаем полукольцами или кубиками, в зависимости от размера (огурцы тоже можно заменить солеными, от этого вкус салата не испортится).
Яйца сварить в крутую, очистить и порезать некрупными кубиками или мелко порубить.
Кладем рыбу, маринованные огурцы, яйца, и отваренный рис в глубокую посуду и перемешиваем.
По желанию можно еще в салат порубить зелень.
Заправляем салат майонезом и по необходимости добавляем соль.
Перед подачей выкладываем на тарелку формируя горку и украшаем зеленью.
Салат готов.
Приятного аппетита!
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