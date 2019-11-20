В Испании я никогда не была, да, собственно, вообще за границу не ездила, но, когда узнала про пинчос, подумала, что бывают иногда правители мудрыми. Спросите в чем? А хотя бы в том, что по легенде королевским указом было предписано выпивку подавать с закуской.Вообще историй про закуски–бутерброды тапас и пинчос много, какие из них достоверны, какие нет, сказать трудно, но то, что существует традиция в барах Испании к пиву и вину бесплатно подавать тапас – это точно. Пинчос, правда, придется купить за деньги.Так что такое пинчос? Название происходит от слова «шпажка», а закуска представляет собой многослойный бутерброд, скрепленный этой самой шпажкой. Вариантов сочетания слоев в пинчос огромное количество.Говорят, что сейчас есть специальные рестораны, где от видов пинчос глаза разбегаются, все перепробовать просто невозможно, хотя это основная еда в таких заведениях.В общем, кто будет в Испании, тот проверит, а мы попробуем пинчос приготовить сами. И вовсе не обязательно к спиртному. Для нас это находка, особенно в жару, когда у плиты стоять не хочется. У меня пинчос как раз помогли решить эту проблему, я приготовила достаточно сытные бутерброды с консервами и овощами.4-6 ломтиков хлеба (желательно батон багет), 1 банка консервов («Горбуша натуральная»), 1 перец, 1 луковица, 1 ст. ложка лимонного сока, 1 ч. ложка горчицы, 1-2 ст. ложки оливкового масла, зелень петрушки и укропа, оливковое или подсолнечное масло для обжаривания булки.20 минут.минимальная.Сначала я нарезала лучок и ошпарила его кипятком, чтобы горечь ушла.Очищенный перец тоже залила кипятком, чтобы размягчился. Можно и микроволновкой воспользоваться. Когда размягчится, нарезаем мелкими квадратиками.Для пинчос лучше всего подходит длинный батон – багет, но у меня был хлеб с отрубями тоже небольшого размера, я использовала его. Ломтики хлеба нужно поджарить на оливковом или подсолнечном масле с двух сторон.Перчик, лук вместе с нарезанной зеленью я положила в бульонницу и залила заправкой. Для нее смешала лимонный сок, горчицу и оливковое масло.Тут можно по-разному поступить: все это слегка крутануть блендером, превратив в соус, или оставить как есть, в виде салата. Я решила остановиться на салате.Консервы выложила на тарелочку, слив жидкость, каждый кусок разделила пополам, позвоночные косточки удалила, ну, а дальше начала собирать пинчос. На булку – ложечку салата, на него кусок рыбы, потом снова салатную смесь – и шпажкой проткнуть.О! Красавец! А еще и вкусно!Эти пинчос, конечно, самые простые, а представьте какой-нибудь экзотический… например, с фуа-гра и манго. А что? Чем мы хуже испанцев?))

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