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Пинчос

Пинчос

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В Испании  я никогда не была, да, собственно, вообще за границу не ездила, но, когда узнала про пинчос, подумала, что бывают иногда правители мудрыми. Спросите в чем? А хотя бы в том, что по легенде королевским указом было предписано выпивку подавать с закуской.
 
Вообще историй про закуски–бутерброды тапас и пинчос много, какие из них достоверны, какие нет, сказать трудно, но то, что существует традиция в барах Испании к пиву и вину бесплатно подавать тапас – это точно. Пинчос, правда, придется купить за деньги.
 
Так что такое пинчос? Название происходит от слова «шпажка», а закуска представляет собой многослойный бутерброд, скрепленный этой самой шпажкой. Вариантов сочетания слоев в пинчос огромное количество.

Говорят, что сейчас есть специальные рестораны, где от  видов пинчос глаза разбегаются, все перепробовать просто невозможно, хотя это основная еда в таких заведениях.
 
В общем, кто будет в Испании, тот проверит, а  мы попробуем пинчос приготовить сами. И вовсе не обязательно к спиртному. Для нас это находка, особенно  в жару, когда у плиты стоять не хочется. У меня пинчос как раз помогли решить эту проблему, я приготовила достаточно сытные бутерброды с консервами и овощами.
 
Ингредиенты:  4-6 ломтиков хлеба (желательно батон багет), 1 банка консервов («Горбуша натуральная»), 1 перец, 1 луковица, 1 ст. ложка лимонного сока, 1 ч. ложка горчицы, 1-2 ст. ложки оливкового масла, зелень петрушки и укропа, оливковое или подсолнечное масло для обжаривания булки.

 

Время приготовления: 20 минут.
Степень сложности: минимальная.
 
Сначала я нарезала лучок и ошпарила его кипятком, чтобы горечь ушла.

 

Очищенный перец тоже залила кипятком, чтобы размягчился. Можно и микроволновкой воспользоваться. Когда размягчится, нарезаем мелкими квадратиками.

 

Для пинчос лучше всего подходит длинный батон – багет, но  у меня был хлеб с отрубями тоже небольшого размера, я использовала его. Ломтики хлеба нужно поджарить на оливковом или подсолнечном масле с двух сторон.

 

Перчик, лук вместе с нарезанной зеленью я положила в бульонницу и залила заправкой. Для нее смешала лимонный сок, горчицу и оливковое масло.



Тут можно по-разному поступить: все это слегка крутануть блендером, превратив в соус, или оставить как есть, в виде салата. Я решила остановиться на салате.
 
Консервы выложила на тарелочку, слив жидкость, каждый кусок разделила пополам, позвоночные косточки удалила, ну, а дальше начала собирать пинчос. На булку – ложечку салата, на него кусок рыбы, потом снова салатную смесь – и шпажкой проткнуть.

 

О! Красавец! А еще и вкусно!

 

Эти пинчос, конечно, самые простые, а представьте какой-нибудь экзотический… например, с фуа-гра и манго. А что? Чем мы хуже испанцев?))
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5 лучших комментариев
Надежда Андрияхина Ответить
2019-11-20 23:57:46
Надежда Андрияхина
Если так страшно, можно надеть слюнявчик))) Размер вариативен, предлагаю попробовать на вкус, а не на страх и риск))
Михаил Пронин Ответить
2019-11-20 16:16:07
Михаил Пронин
слегка, смущают "кусочки" салата над рыбой - при укладывании пинчос-а в рот не окажется вся эта красота на одежде? чем "крепится" салат к рыбе? ( особенно в такаом количестве как на фото)
Елена Эллиотт Ответить
2012-06-28 14:29:29
Елена Эллиотт
Я про тапас как-то видела в одной передаче про Испанию, а вот про пинчос не слышала. Большое спасибо за интересную идею! Закуска просто отличная!
Ольга Ф Ответить
2012-06-29 21:15:31
Ольга Ф
Надежда, отличная летняя закуска. У меня прямо слюнки потекли, глядя на конечный результат. Все, бегу за горбушей!
Надежда Андрияхина Ответить
2012-06-29 21:41:20
Надежда Андрияхина
ЗдОрово! Я рада, что Вас вдохновила)) Главное — просто, быстро и вкусно))
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